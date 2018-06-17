Коста-Рика – Сербія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Коста-Рики та Сербії своїм матчем відкривали четвертий ігровий день на Чемпіонаті світу з футболу у Росії. Перший гол у цьому матчі було забито прямим ударом зі штрафного. Хоча до цього команди мали чимало моментів.

Першим вийти вперед вдалося збірній Сербії. До цього вони неодноразово били по воротах Кейлора Наваса, але голкіпер діяв доволі надійно, неодноразово рятуючи свою команду.

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Момент, коли Навас не зумів зберегти свої ворота від пропушеного м'яча, стався на 58 хвилині, коли Александар Коларов прямим ударом зі штрафного пробив точно у верхню "дев'ятку" воріт суперників. Голкіпер у стрибку не дотягнувся до м'яча.

Відео голу Коларова зі штрафного у ворота Коста-Рики

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