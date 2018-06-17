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Коста-Рика – Сербія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Коста-Рика – Сербія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018
Коста-Рика – Сербія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Коста-Рики та Сербії своїм матчем відкривали четвертий ігровий день на Чемпіонаті світу з футболу у Росії. Перший гол у цьому матчі було забито прямим ударом зі штрафного. Хоча до цього команди мали чимало моментів.

Першим вийти вперед вдалося збірній Сербії. До цього вони неодноразово били по воротах Кейлора Наваса, але голкіпер діяв доволі надійно, неодноразово рятуючи свою команду.

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Момент, коли Навас не зумів зберегти свої ворота від пропушеного м'яча, стався на 58 хвилині, коли Александар Коларов прямим ударом зі штрафного пробив точно у верхню "дев'ятку" воріт суперників. Голкіпер у стрибку не дотягнувся до м'яча.

Відео голу Коларова зі штрафного у ворота Коста-Рики

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Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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