Сотні днів на позиції з пораненням: Зеленський присвоїв звання Герой України Костянтину Власенку

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Костянтину Власенку – солдату 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Захисник 491 добу виконував завдання на передовій, з яких 232 дні провів сам на позиції з важкими пораненнями.

Як йдеться на сайті Офісу Президента, бійця відзначили найвищою державною нагородою з врученням ордена Золота Зірка.

Історія мужності Героя

Костянтин Власенко з 3 червня 2025 року до 15 лютого 2026 року перебував на позиції "Вертун" поблизу Синьківки в Харківській області. У лютому її вщент знищили ворожі дрони та артилерія.

Під час відходу захисник дістав важкі ураження обох ніг, а його побратим зник безвісти. Герой зумів дістатися укриття біля школи та самостійно надав собі медичну допомогу.

Захисника намагалися вивезти за допомогою НРК, але ворог знищив комплекс іще до того, як він дістався позиції. Будь-якими іншими засобами евакуацію провести було неможливо. Серед варіантів розглядали й пішу евакуацію, але йти до позиції було дуже ризиковано через постійні російські обстріли,

– розповіли в Офісі Президента.

Через гангрену військовий втратив одну стопу, тоді як другу йому довелося ампутувати власноруч. Попри важкий фізичний стан він продовжував приховано спостерігати за ворогом і надавав зібрану інформацію побратимам.

Евакуація коптером

Порятунок бійця провели 4 жовтня за допомогою важкого гексакоптера Heavy Shot "Аюдаг-6". Дрон спеціально переобладнали для транспортування, а саму операцію готували впродовж кількох місяців фахівці 30, 92 та 14 бригад у співпраці з виробником апарата.

Евакуація пораненого з небезпечної ділянки тривала трохи більш ніж годину.

Сьогодні Глава держави відзначив медаллю "За врятоване життя" старшого солдата Сергія Стояна. Всі інші учасники цієї унікальної операції з порятунку життя українського воїна також будуть відзначені державними нагородами,

- резюмували в ОП.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський також вручив ордени "Золота Зірка" іншим захисникам – Героям України Андрію Білецькому та Едуарду Колодію