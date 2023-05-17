Україна намагається повернути активи мільярдера Жеваго: там понад 113 мільйонів доларів

ДБР та АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації понад 113 мільйонів доларів. Їх власником є екснардеп, бізнесмен Костянтин Жеваго.

Кошти були арештовані 26 жовтня 2022 року. Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 мільйонів доларів.

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Так, ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів Жеваго за сприяння Швейцарської сторони.

Зауважимо, що раніше Жеваго повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Що цьому передувало