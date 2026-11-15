Без Костянтинівки план Кремля не спрацює: у ЗСУ розповіли про бої за ключове місто

У Костянтинівці на Донеччині тривають вуличні бої. Російські війська залучають піхоту й техніку, намагаючись захопити місто, однак українські захисники продовжують тримати оборону.

Про це 15 листопада в етері "Суспільне Студія" розповів пресофіцер 100 окремої механізованої бригади Сергій Хомінський.

Чому Росія кидає усі сили на штурм Костянтинівки?

За його словами, Костянтинівка має важливе стратегічне значення. Без захоплення міста російські війська не зможуть реалізувати плани щодо окупації всієї Донецької області.

Тому російське командування кидає на цей напрямок усі доступні сили, але досягти успіху поки не може.

Хомінський зазначив, що на перебіг боїв впливають погодні умови та зміна пори року.

Через опадання листя військовим обох сторін складніше маскувати позиції та переміщатися.

Попри складну ситуацію, Силам оборони вдається забезпечувати підрозділи в місті необхідними речами та евакуювати поранених. Для цього військові заздалегідь планують логістичні маршрути й окремі місії. Зокрема, вантажі спочатку можуть доправляти броньованими автомобілями, а далі використовувати наземні роботизовані комплекси, важкі безпілотники та невеликі дрони. Так на позиції доставляють боєприпаси, їжу, воду, ліки й теплий одяг.

Крім того, бійці 100 ОМБр продовжують завдавати ударів по російських позиціях і техніці. За словами Хомінського, лише за жовтень українська артилерія знищила понад 600 цілей армії Росії.

Що відомо про бої за Костянтинівку?

12 листопада під час зустрічі зі спецпредставниками США Володимир Путін запропонував організувати тимчасове перемир'я в Костянтинівці за прикладом окупованих Олешок.

Моніторинговий проєкт Deep State заявив, що Костянтинівка перебуває під контролем ЗСУ.

В Інституті вивчення війни припустили, що короткочасне припинення вогню в Костянтинівці Росія може використати для посилення своїх військ і підготовки наступу на Дружківку.