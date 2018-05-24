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Костюк програла у кваліфікації Roland Garros

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Марта Костюк
Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла вийти у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції. У півфіналі вона поступилася представниці Італії Мартіні Тревізан.

Марта Костюк невдало розпочала гру, віддавши суперниці свою подачу. Вирівняти гру і зрівняти рахунок не вдалося до кінця сету. Окрім того, українка наприкінці двічі програла свої подачі. Відтак за останні чотири гейми три – в активі Тревізан.

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У другому сеті суперниці грали дещо неуважно, забравши одна в одної по три подачі. Однак після того, як рахунок став 3:3, наступні три гейми виграла італійка. Саме вона зіграє у фіналі кваліфікації Roland Garros.

Марта Костюк – Мартіна Тревізан 0:2 (3:6, 3:6)

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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