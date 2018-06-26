Костюк та Ястремська вдало стартували у кваліфікації Wimbledon, Калініна програла свій матч

У Лондоні стартував кваліфікаційний раунд на Wimbledon. Одразу троє українок намагалися пробитися в основну сітку турніру через кваліфікацію – Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Однак вдало подолали перше коло кваліфікації вдалося лише двом.

Даяна Ястремська не відчула очобливих проблем у матчі проти Магдалени Фрех з Німеччини, перемігши її за два сети – 6:3, 6:2.

Читайте також: Український тенісист Стаховський виграв перший титул у сезоні

Марта Костюк витратила теж лише два сети, щоб перемогти американку Лорен Девіс – двічі по 6:3.

Єдиною українкою, яка не зуміла пройти перше коло кваліфікації, стала Ангеліна Калініна. Вона поступилася Прісциллі Хон з Австралії – 3:6, 6:7 (3:7).

У півфіналі кваліфікації Костюк зіграє з американкою Крісті Ан. Ястремська вийде на корт проти Барбари Хаас з Австрії. Матчі заплановані на четвер, 28 червня.

Нагадаємо, одразу чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки змагань турніру Великого шлему – Wimbledon у Великобританії. Участь у змаганнях приймуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.



Wimbledon триватиме з 2 по 15 липня.