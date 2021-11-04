Котедж, 8 квартир та земельні ділянки: у співмешканки нардепа Шахова провели обшук

Детективи НАБУ провели обшук у помешканні Інни Журби – цивільної дружини нардепа Сергія Шахова. Це відбулося у межах справи про ймовірну брехню у декларації політика.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова раніше порушила справу за фактом неправдивого декларування з боку Шахова. Підставою такого рішення стали дані, які оприлюднили розслідувачі зі "Схем".

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За даними журналістів, Шахов не вказав у декларації свою співмешканку Журбу.

Водночас на неї зареєстровано чимало нерухомості. Зокрема, двоповерховий будинок у Романків під Києвом. Його площа становить понад 600 квадратних метрів.

Це житло фігурувало в історії про хворобу Шахова на COVID-19 у березні 2020 року,

– мовиться у повідомленні.

Яке ще майно зареєстровано на Журбу

Дані держреєстрів свідчать, що на кохану Шахова також зареєстровано:

котедж площею 1330 квадратних метрів;

27 земельних ділянок на Київщині. Їхня площа становить близько 113 гектарів.

8 квартир;

8 паркомісць на Печерську

60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці "Центр да Вінчі".

Допис NABU Daily by Олег Новіков:

​​У співмешканки нардепа Шахова проводили обшук

Ще 20 жовтня детективи НАБУ провели обшукували житловий будинок цивільної дружини народного депутата Сергія Шахова Інни Журби. Слідчі дії проводили у справі про ймовірне недостовірне декларування, простіше кажучи, брехні в декларації політика.

Нагадаю, що генпрокурорка Ірина Венедіктова за зверненням прокурора САП порушила справу за фактом недостовірного декларування Шаховим. Підставою стало розслідування журналістів програми "Схеми". Вони з'ясували, що Шахов не вказав у декларації свою співмешканку Інну Журбу, на яку, зокрема, зареєстровано двоповерховий будинок у "Сонячній долині" в селі Романків Обухівського району під Києвом площею понад 600 квадратних метрів. Це житло фігурувало в історії про хворобу Шахова на COVID-19 у березні 2020 року.

За даними державних реєстрів, на співмешканку депутата також зареєстровано ще один великий котедж у цьому ж містечку "Сонячна долина" площею 1330 квадратних метрів, 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів, 8 квартир і 8 паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську, 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці "Центр да Вінчі". Ця компанія, своєю чергою, є власницею понад половини будівлі у центрі Києва та майже три десятки паркомісць у цьому будинку.