Окупанти ізольовані: військовослужбовець ЗСУ назвав найголовніші успіхи операції на Курщині

ЗСУ залишилося пройти ще 2,6 кілометрів, щоб замкнути умовний "котел" для російських військ у Глушківському районі. Передувало цьому знищення мостів через річку Сейм на Курщині. Про це пише видання BILD. Форсувати її, тікаючи під ударами української артилерії та авіації, росіянам буде складно, вони понесуть величезні втрати.

Про це озвучив в розмові з 24 Каналом експерт із питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, додавши, що ширина річки складає 50–70 метрів. В "котлі" можуть опинитися орієнтовно 3000 російських військових.

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Логістика ворога знищена

Експерт з питань безпеки підкреслив, що українці майстерно провели спецоперацію з ізоляції певних російських підрозділів, які перебувають на території кількох прикордонних районів і трохи далі від кордону, на кілька десятків кілометрів, завдяки знищенню мостів.

Вони знищили ефективну логістику ворога в постачанні цих підрозділів, які виявилися наразі обмеженими у своїй динаміці руху. Росіяни близькі до оперативного оточення і прийняття серйозних для себе рішень: залишитись живими чи загинути заради божевільних і абсурдних ідей Путіна,

– озвучив Варченко.

Українські сили створили наразі такі умови, щоб частині росіян, яка хоче оборонятися на території Курській області, було важко це зробити. Варченко зауважив, що Сили оборони України зроблять все, щоб в противника не було змоги втекти.

У зв'язку з ситуацією на Курщині до російських військ, які опинилися в ізоляції, звернулися представники проєкту "Хочу жить". Вони закликали російських солдатів здатися в полон ЗСУ і назвали це єдиним розумним рішенням, адже шляхи відходу для них перерізані.