Котик Сірий у поліцейській амуніції: миле фото

Нацполіція показала милу світлину котика Сірого. Пухнастий талісман живе в одному зі столичних управлінь поліції.

Малюк дуже любить поліцейську амуніцію. А ще у котика Сірого – справжній талант. Одним поглядом він може показати, куди йти ворожим кораблям.

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Маленький мешканець одного зі столичних управлінь поліції Сірий дуже любить поліцейську амуніцію. Погляд котика нагадує, куди йти ворожим кораблям,

– розповіли у поліції.

У коментарях до допису зауважили, що спецКОТО армія вже прибула з навчання.



Котик Сірий / Нацполіція

Тим часом прикордонники жартують, що "для посилення державного кордону" прибули бойові лелеки. Тепер крилатий "підрозділ" допомагатиме ЗСУ боротися проти російської агресії.

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