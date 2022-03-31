Котик Сірий у поліцейській амуніції: миле фото
Джерело:Нацполіція
Нацполіція показала милу світлину котика Сірого. Пухнастий талісман живе в одному зі столичних управлінь поліції.
Малюк дуже любить поліцейську амуніцію. А ще у котика Сірого – справжній талант. Одним поглядом він може показати, куди йти ворожим кораблям.
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Маленький мешканець одного зі столичних управлінь поліції Сірий дуже любить поліцейську амуніцію. Погляд котика нагадує, куди йти ворожим кораблям,
– розповіли у поліції.
У коментарях до допису зауважили, що спецКОТО армія вже прибула з навчання.
Котик Сірий / Нацполіція
Тим часом прикордонники жартують, що "для посилення державного кордону" прибули бойові лелеки. Тепер крилатий "підрозділ" допомагатиме ЗСУ боротися проти російської агресії.
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