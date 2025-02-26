Де розташоване Котлине, звідки ЗСУ вибили ворога: показуємо на карті
- Українські десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади звільнили населений пункт Котлине у Донецькій області від окупантів.
- Звільнення Котлиного завадило росіянам вийти на стратегічно важливу трасу Покровськ – Дніпро і погіршити логістичне забезпечення Покровського напрямку.
- Село Котлине розташоване за 6 кілометрів від траси та 4,6 кілометра від кордону Дніпропетровської області.
Українські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине у Донецькій області. Село зачистили та звільнили від окупантів.
Цей населений пункт пролягає лише за кілька кілометрів від кордону Дніпропетровської області. Де розташоване звільнене українськими військовими село Котлине – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Десантники взяли під контроль Котлине на Покровському напрямку
Де розташоване Котлине на карті
Українські військові розповіли, що в ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом.
Зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ – Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили,
– зазначили захисники.
Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за його межі.
Варто зазначити, що відстань від села до траси складала всього 6 кілометрів, а до Дніпропетровської області – 4,6 кілометра. Тому успіх росіян міг значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.
Де розташоване Котлине, яке звільнили ЗСУ: дивіться на карті
До слова, раніше аналітики Deep State писали, що Сили оборони відкинули ворога з Успенівки у Донецькій області. Цей населений пункт також розташований на Покровському напрямку.