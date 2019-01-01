Коваленко переміг Фреда в боротьбі за найкращий гол у 2018 році: відео

Вболівальники "Шахтаря"вибрали найкращий гол клубу в році, що минає. Перемогу здобув результативний удар Віктора Коваленка у ворота "Динамо".

Протягом дев'яти днів передплатники офіційної сторінки "Шахтаря" в Instagram визначали найкращий з 16 найкрасивіших і важливих забитих голів.

Читайте також: Гравець "Шахтаря" прокоментував можливість переходу в "Динамо"

У фінальному голосуванні зійшлися гол Віктора Коваленко у ворота "Динамо" в матчі 14-го туру УПЛ (2:1) і гол Фреда у ворота "Роми" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:1).

За підсумками голосування найкращим голом 2018 року визнано удар Коваленко, за який проголосували 864 респондентів. За гол Фреда свій голос віддали 736 уболівальників.

Дамы и господа, представляем вам лучший гол «Шахтера» в 2018 году!



Победный суперудар Виктора Коваленко в матче с «Динамо». pic.twitter.com/UVjtECeBhP — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 31 грудня 2018 р.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24