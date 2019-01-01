Коваленко переміг Фреда в боротьбі за найкращий гол у 2018 році: відео
Вболівальники "Шахтаря"вибрали найкращий гол клубу в році, що минає. Перемогу здобув результативний удар Віктора Коваленка у ворота "Динамо".
Протягом дев'яти днів передплатники офіційної сторінки "Шахтаря" в Instagram визначали найкращий з 16 найкрасивіших і важливих забитих голів.
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У фінальному голосуванні зійшлися гол Віктора Коваленко у ворота "Динамо" в матчі 14-го туру УПЛ (2:1) і гол Фреда у ворота "Роми" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:1).
За підсумками голосування найкращим голом 2018 року визнано удар Коваленко, за який проголосували 864 респондентів. За гол Фреда свій голос віддали 736 уболівальників.
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