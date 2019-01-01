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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Коваленко переміг Фреда в боротьбі за найкращий гол у 2018 році: відео

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      Гол Коваленка у ворота Динамо найкращий у 2018 році
      Гол Коваленка у ворота Динамо найкращий у 2018 році / shakhtar.com

      Вболівальники "Шахтаря"вибрали найкращий гол клубу в році, що минає. Перемогу здобув результативний удар Віктора Коваленка у ворота "Динамо".

      Протягом дев'яти днів передплатники офіційної сторінки "Шахтаря" в Instagram визначали найкращий з 16 найкрасивіших і важливих забитих голів.

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      У фінальному голосуванні зійшлися гол Віктора Коваленко у ворота "Динамо" в матчі 14-го туру УПЛ (2:1) і гол Фреда у ворота "Роми" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:1).

      За підсумками голосування найкращим голом 2018 року визнано удар Коваленко, за який проголосували 864 респондентів. За гол Фреда свій голос віддали 736 уболівальників.

       

       

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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