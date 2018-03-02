Kozak System презентували новий кліп на пісню "Я віддам": відео

Українська група Kozak System недовго відпочивала після Нацвібору Євробачення і, окрім активної підготовки до сольного концерту, презентували відео на нову пісню "Я віддам".

Слова до неї написав автор відомих хітів Kozak System, письменник Сергій Жадан. А от відеокліп вийшов не зовсім "традиційним" для козаків: на екрані розгортається драма почуттів, вплетена у трихвилинну музичну історію.

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"Завдання було непросте: розповісти історію за три хвилини так, щоб слухач не лише захотів послухати і подивитися її ще раз, а також виніс з побаченого щось особисто для себе, – каже режисер відео Alex Sigalov, – я не відриваю музику і відео одне від одного – вони мають бути "дуетом". І якщо це вдається – задум успішний. "Вінегрет" із силіконових beauty – шотів, дорогих локацій і безглуздих кітчевих прийомів мене, ані як глядача, ані як режисера ніколи не цікавив".

Хто такий Alex Sigalov?



Призер кінематографічних нагород, серед яких Cesar Awards, German Design Award та ін. Серед його робіт – ролики для таких відомих світових брендів як Mercedes, Otto, Estée Lauder, Marionnaud, PEZ, Velux, ÖAMTC, BMVIT. Цього разу він вирішив спробувати себе в амплуа кліпмейкера і запропонував співпрацю Kozak System. Працює режисер в Австрії. І саме там він вирішив втілити сценарій пісні, яка його надихнула своєю "справжністю".

До речі, відео позмагається за перемогу на фестивалі VIS Vienna Independent Shorts - щогорічному фестивалі короткометражного кіно у Відні.

Вже за місяць, 30 березня, Kozak System презентують свою нову, четверту платівку "Не Моя" (куди також увійде і трек "Я віддам") під час сольного концерту в столичному клубі Atlas.

Дивіться кліп Kozak System – Я віддам: