Кожен четвертий українець хоче перенести Різдво на 25 грудня

Близько чверті українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Щоправда, проти виступають 58%.

Ще 15% відповіли, що їм байдуже, коли святкувати. Про це свідчать результати опитування, яке "Рейтинг" провів 20 – 22 грудня.

До речі Православна церква України може скасувати або ж послабити піст на Новий рік, – Епіфаній

Протягом останніх 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва. Раніше було 69%. Також дещо зросла кількість прихильників з 15% до 26%.



Скільки українців підтримують перенесення Різдва / Інфографіка "Рейтинг"

Яка статистика по регіонах

На Заході та в Києві найбільше прихильників святкування Різдва 25 грудня:

близько 40% підтримують,

майже стільки ж не підтримують.

Ідея перенесення більше подобається людям середнього та старшого віку, а також греко-католикам.

Коли українці святкують Різдво

Наразі лише 4% респондентів святкують Різдво 25 грудня, а 71% – 7 січня. Водночас 18% українців святкують Різдво двічі. За рік таких побільшало.

Лише 6% не святкують Різдво. Переважно це молодь та жителі Півдня і Сходу.



Коли українці святкують Різдво / Інфографіка "Рейтинг"

Що відомо про дослідження? Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня протягом 10 років

Настоятель Православної церкви України Епіфаній підтримує святкування Різдва за Григоріанським календарем. За його словами, українці справді у наступні 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. Однак цей перехід має відбуватись поступово.

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