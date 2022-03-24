Кожен день – на максимум: на Луганщині евакуювали майже 500 людей, щемливі фото

На Луганщині вдалося провести нову евакуацію, крім того область отримала гуманітарну допомогу.

Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що вони намагаються максимально використовувати кожен день.

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На Луганщині провели евакуацію

У четвер, 24 березня, вдалося вивезти майже 500 жителів міст, які обстрілюють російські окупанти:

Сєвєродонецьк – 84 людини,

Рубіжне – 150 осіб,

Лисичанськ та Привілля – 124 людини,

Кремінна – 109 осіб.

Фото евакуації в Луганській області:

Також цього ж дня вдалося вивезти з Рубіжного місцевого жителя з важким пораненням. У місті йому не зуміли забезпечити необхідну медичну допомогу. Крім того, регіон отримав гуманітарну допомогу для громад. Патрульні поліціянти уже розвозять це по бомбосховищах.

Яка ситуація в регіонах України станом на 24 березня: дивитися відео



