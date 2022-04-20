Кожен такий візит підкреслює безглуздість планів Росії, – Зеленський про зустріч із Мішелем

Ввечері середи, 20 квітня, Володимир Зеленський вийшов до українців з черговим відеозверненням. У ньому він підкреслив важливість візиту до України Шарля Мішеля.

У своєму зверненні президент України підкреслив безглуздість планів Росії захопити нашу країну. Мовляв, їй це не вдалося ані через три, ані через п'ять днів, передає 24 канал.

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Ось уже 56-й день Україна героїчно бореться з Росією

Володимир Зеленський підкреслив, що радий був вітати у Києві президента Європейської Ради Шарля Мішеля. Він є великим другом як нашої держави, так і кожного українця, наголосив президент.

Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздими були плани Росії із захоплення нашої держави. Три дні, п’ять днів. Скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль? 56 днів,

– зазначив він.

Дивіться вечірнє відеозвернення Зеленського від 20 квітня:

Президент додав, що міжнародних гостей зустрічають у Києві задля національних інтересів. Так, з Шарлем Мішелем Володимир Зеленський провів ґрунтовні перемовини. Вони стосувалися багатьох аспектів відносин України та Європейського Союзу.

Він наголосив, що захист України та підтримка стабільного функціонування державних структур й інституцій – те, що зараз головне.

Варте уваги – Брифінг Володимира Зеленського та Шарля Мішеля: дивіться відео