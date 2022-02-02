Кожен третій українець вважає, що Захід наданням Україні зброї "провокує" Росію

Майже половина українців, 48,3%, вважають, що зброя, яку США та країни НАТО надають Україні, скоріше стримує Росію від подальшої агресії. Однак 33% людей думають, що це навпаки провокує Москву.

Соціологи запитали українців, ця зброя стримує чи провокує агресію Росії проти України.

До речі Половина громадян готові захищати Україну зі зброєю в руках: опитування

Хто підтримує надання допомоги

Найчастіше відповідь, що іноземна зброя стримує Росію обирали виборці партій "ЄС" (72,9%), "Слуга народу" (59,3%) і "Сила і честь" (54,6%).

Натомість вважають, що допомога "провокує", переважно виборці "Опозиційної платформи – За життя" (70,4%) та "Наші" ексдепутата Євгенія Мураєва (72%).

Однак майже кожен п’ятий опитаний, 18,7%, не зміг відповісти на це питання.



Що українці думають про надання зброї / Інфографіка Центру Разумкова

Що відомо про опитування? Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

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