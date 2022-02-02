Кожен третій українець вважає, що Захід наданням Україні зброї "провокує" Росію
Майже половина українців, 48,3%, вважають, що зброя, яку США та країни НАТО надають Україні, скоріше стримує Росію від подальшої агресії. Однак 33% людей думають, що це навпаки провокує Москву.
Соціологи запитали українців, ця зброя стримує чи провокує агресію Росії проти України.
До речі Половина громадян готові захищати Україну зі зброєю в руках: опитування
Хто підтримує надання допомоги
Найчастіше відповідь, що іноземна зброя стримує Росію обирали виборці партій "ЄС" (72,9%), "Слуга народу" (59,3%) і "Сила і честь" (54,6%).
Натомість вважають, що допомога "провокує", переважно виборці "Опозиційної платформи – За життя" (70,4%) та "Наші" ексдепутата Євгенія Мураєва (72%).
Однак майже кожен п’ятий опитаний, 18,7%, не зміг відповісти на це питання.
Що українці думають про надання зброї / Інфографіка Центру Разумкова
Що відомо про опитування?Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Як партнери допомагають Україні
- На тлі загрози нападу Росії низка партнерів допомагають Україні зброєю. Наприклад, США та Велика Британія, Естонія та Латвія.
- Велика Британія на фоні загрози оголосила про готовність створити новий альянс з Польщею та Україною.
- Польща також збирається передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси малої дальності Grom.