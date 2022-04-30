Кожна хвилина приносила 400 мільйонів доларів, – ОП про виступ Зеленського перед Світовим банком

Президент Володимир Зеленський 21 квітня виступив перед Світовим банком. Після цього там заявили, що нададуть Україні 4,8 мільярда доларів допомоги.

Одна хвилина виступу Зеленського принесла країні приблизно 400 мільйонів доларів. Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, повідомляє 24 канал.

Зауважте Україна потребує до 7 мільярдів доларів підтримки щомісячно, – Зеленський

Кожна хвилина виступу президента приносила 400 мільйонів доларів

Сибіга зазначив, що ще один важливий напрямок діяльності президента – залучення макрофінансової допомоги для економіки України та підтримки громадян.

Конкретний приклад – виступ президента на спеціальній сесії Світового банку. Результат – 4,8 мільярда доларів допомоги для України,

– зауважив заступник керівника ОП.

Він підсумував, що промова Зеленського тривала 13 хвилин. Це означає, що кожна хвилина виступу президента приносить державі в середньому 400 мільйонів доларів.

Коротко про виступ Зеленського перед Світовим банком

Президент 21 квітня виступив перед Світовим банком. Він назвав 5 кроків, яких Україна потребує вже зараз. Серед них підтримка нашої держави, виключення Росії з усіх міжнародних фінансових інституцій, спеціальний податок на війну тощо.

Також він розповів, що через нестачу українського продовольства у світі вже відчувають початок кризи. В нещодавньому звіті Всесвітньої продовольчої програми ООН мовилось про те, що зростання цін на харчові продукти у 2022 році призведе до голоду приблизно 47 мільйонів людей у 81 країні світу.

Президент Світового банку Девід Малпасс зазначив, що за приблизними підрахунками, фізичні збитки України від війни вже сягають майже 60 мільярдів доларів. Поки це рання оцінка "вузьких" втрат, яка не охоплює економічні витрати.

Наступного дня після виступу Зеленського Світовий банк оголосив, що надасть на відбудову України 4,8 мільярда доларів.

Варто подивитися – Промова Зеленського у Світовому банку