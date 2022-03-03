Кожна хвилина важлива, – Арестович розповів, як місцеве населення може стримати ворога

Україна продовжує чинити опір російській навалі. Проти ворога воюють не лише військові, але й мирне населення, яке не дає можливість захопити свої міста.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, як дії місцевого населення допомагають українській армії, повідомляє 24 канал.

"Сам факт стійкості місцевого населення, яке розгорнуло партизанську війну, акти громадської непокори в захоплених містах та регіонах, сам факт, що тримаються міста-мільйонники – це все уповільнює ворога", – розповів Арестович.

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Зупинення ворога дає можливість українським військовим більш ефектно воювати проти нього.

"Зараз боротьба йде за кожну хвилину. Будь-яка дія, яка здатна зупинити ворога і відтягнути реалізацію його задуму ще на хвилину, грає нам на користь. Тому що вся ситуація у світі завдяки санкціям, завдяки реакції міжнародного співтовариства склалася так, що допомога нам збільшується щохвилини, а ворог щохвилини втрачає шанси, ресурси, темпи. і, зрештою, це веде до зривів його планів стратегічно-наступальної операції, яку вони задіяли проти України", – зазначив Арестович.

"Таким чином кожна хвилина, яку ми протрималися, веде нас до перемоги, а їх – до поразки. А оскільки ми не лише обороняємося, але й атакуємо, то ситуація стає кращою для нас і поганою для них", – підсумував Арестович.

Варто зазначити, зо станом на ранок 3 березня українською армією було знищено близько 9 тисяч окупантів. При цьому підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Серед інших втрат – 217 танків та 900 бойових броньованих машин.

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