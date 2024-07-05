У кожній області України буде день без відключення світла: перелік дат
Джерело:Укренерго
В усіх областях України з 9 по 24 липня діятимуть змінені графіки відключення світла. Зокрема, в один з днів протягом цих двох тижнів у кожній області не діятимуть обмеження.
В Укренерго пояснили, що в інші світло вимикатимуть згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.
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Як діятиме послаблення графіків
В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку - взимку та влітку - і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни,
– заявили в Укренерго.
Коли в області не буде обмежень:
У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:
- 9 липня: Дніпропетровська область;
- 10 липня: м. Київ;
- 11 липня: Київська, Хмельницька області;
- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
*Вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій