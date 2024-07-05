У кожній області України буде день без відключення світла: перелік дат

В усіх областях України з 9 по 24 липня діятимуть змінені графіки відключення світла. Зокрема, в один з днів протягом цих двох тижнів у кожній області не діятимуть обмеження.

В Укренерго пояснили, що в інші світло вимикатимуть згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

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Як діятиме послаблення графіків

В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку - взимку та влітку - і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни,

– заявили в Укренерго.

Коли в області не буде обмежень:

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

- 9 липня: Дніпропетровська область;

- 10 липня: м. Київ;

- 11 липня: Київська, Хмельницька області;

- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

*Вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій