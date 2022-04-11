Кожного окупанта покарають: у Зеленського працюють над створенням міжнародного трибуналу
11 квітня 2022 , 14:34Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
В Офісі Президента вже працюють над створенням міжнародного трибуналу. Російських окупантів необхідно притягнути до відповідальності.
Президент Володимир Зеленський розповів, що дав доручення розробити міжнародний механізм для компенсування шкоди, яку росіяни завдали нашій державі.
До теми Робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, – Зеленський
Глава України наголосив: усе зруйноване відбудуємо, а кожного винного покараємо.
У світі теж говорять про трибунал
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр теж закликав організувати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна і Лаврова.
- Закликав провести розслідування воєнних злочинів Путіна і президент США Джо Байден. Він заявляв, що вимагатиме посилення санкцій проти Росії.
На Банковій працюють над створенням міжнародного трибуналу / Фото ОП
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