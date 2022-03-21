Кожного окупанта, який стріляв у синьо-жовті кольори, чекатиме чорна смуга, – Зеленський

Російські окупанти здійснили напад на мирних мітингувальників у Херсоні. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що пробачати цього їм ніхто не збирається.

Російські окупанти застосували сльозогінний газ, світло-шумові гранати та відкрили вогонь по мирних мешканцях у Херсоні. Жителі міста хоробро вийшли сказати ворогам, щоб ті забиралися додому.

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Окупантів чекає чорна смуга

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що російські окупанти – раби, які ніколи не бачили на вулицях стільки вільних людей, як це було у Херсоні. Свободу орки сприймають як небезпеку, тому лякаються і стріляють у мирних жителів.

Щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга,

– пообіцяв український президент.

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