Козирі Заходу: чого боятись Росії, якщо нападе на Україну
Джерело:24 канал
Загроза вторгнення Росії в Україну загострюється, у ЗМІ навіть оприлюднили карти потенційного наступу агресора. У зв'язку з цим Захід готовий вводити усі можливі санкції, щоб зупинити агресора.
Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він зазначив, що Заходу важко розробити конкретну стратегію реагування, оскільки Росія щоразу випробовує нові формати й тактики точкової агресії.
До теми Німецькі ЗМІ показали карту потенційного нападу Росії на Україну
Посилення наявних санкцій
За словами Краєва, у разі вторгнення Росії насамперед Захід посилить вже наявні санкції, як було з Білоруссю. Водночас розширить індивідуальні санкції проти оточення Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
Також західні країни можуть посилити санкції проти військово-промислового комплексу. Оскільки, як підкреслив експерт, ця галузь Росії не може розвиватися в умовах повної ізоляції.
Козирі Заходу
Захід може ввести такі санкції, які заблокують економічну діяльність Росії на тривалий час.
"Північний потік-2" – перший козир, який Захід може використати в разі ескалації Кремля. Другий – відключення Росії від системи SWIFT. Не забуватимемо, що це одна з частин тих "пекельних санкцій".
За інформацією експерта, якщо Росія почне ескалацію, то Захід стане "розкачувати" ситуацію з новими галузевими та особисто-політичними санкціями. Так аж до введення перших "пекельних санкцій".Довідка. SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Платежі SWIFT підходять для оплати закордонних покупок, бронювання номерів, оплати навчання, відпочинку або лікування, а також для грошових переказів родичам і друзям.
Краєв розповів про санкції, які введуть у випадку нападу Росії: дивіться відео
Можливе вторгнення Росії
- У The Washington Post 31 жовтня написали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Це викликало занепокоєння в Європі та США.
- У кінці листопада українська розвідка попередила, що Росія готується напасти на Україну. За її інформацією, державу оточили тактичні групи батальйонів російських військ.
- На тлі стягування Росією військ у Пентагоні запевнили, що готові забезпечити Україну всім необхідним, аби захищати свою територію від ворога.