Російські військові 4 серпня намагалися прорвати кордон та штурмували контрольно-пропускний пункт "Гоптівка" на Харківщині. Тоді бійці 58 окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, як наразі ситуація біля цього КПП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація поблизу КПП "Гоптівка" на Харківщині?

За словами Синєгубова, росіяни постійно випробовують будь-які ділянки фронту та цей населений пункт вже не вперше.

І Липецький напрямок, і Вовчанський напрямок. Там постійно йдуть бойові дії, шторми. Ворог не полишає спроб просунутися. Однак все залежить від Збройних сил, які фактично цілодобово ведуть боротьбу,

– каже Синєгубов.

А також додає, що нещодавно на Харківщині провели роботу з ліквідації російської ДРГ.

Нагадаємо, що російські війська поширювали фейки про захоплення контрольно-пропускного пункту. Росіяни переконували, що буцімто контролюють КПП "Гоптівка" та околиці в Дергачівському районі на кордоні з Бєлгородською областю.

Однак начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко спростував цю інформацію. За його словами, українські бійці ліквідували більше понад 10 окупантів, а десятки інших втекли назад до Росії.