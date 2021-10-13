КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом припиняє роботу
Джерело:Херсонська ОДА
Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом припиняє своє функціонування. Він не пропускатиме людей і транспорт з 19 жовтня.
Про закриття КПВВ на адмінмежі з півостровом йдеться у розпорядженні голови Херсонської обласної державної адміністрації.
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КПВВ "Чаплинка" більше не працюватиме
Пропозицію закрити цей контрольний пункт в'їзду-виїзду висунула адміністрація Державної прикордонної служби України. Питання погодили з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Офіційно роботу КПВВ "Чаплинка" припинять 19 жовтня.
Нагадаємо, З 7 червня 2021 року пропуск людей і транспорту через "Чаплинку" тимчасово припинили у зв'язку з проведенням ремонтних робіт інфраструктури КПВВ. Пізніше терміни закриття пункту пропуску неодноразово продовжували.
Блокування "Станиці Луганської": що відомо
- 12 жовтня стало відомо, що російські бойовики свідомо ігнорують потреби людей і продовжують блокувати рух через КПВВ "Станиця Луганська".
- Людей, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, пропускають лише у 2 випадках: смерті родичів на підконтрольній території України, якщо людина прямує на лікування.
- Такі дії є порушенням міжнародного права, а також свобод громадян.