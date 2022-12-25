Навіть співчуття крадені: губернатор Забайкалля опублікував обкладинку, присвячену Україні

Росіяни вкотре доводять, що не мають ні гідності, ні честі. Нещодавно польський часопис опублікував обкладинку, яку присвятив український бійцям та їхнім родинам.

Та згодом стало відомо, що губернатор Забайкалля Олександр Осипов опублікував таке ж саме фото у соцмережі. Осипов у підписі до фото наголосив, що "саме так потрібно святкувати новорічні дні", пише 24 канал.

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Росіяни вже не вперше присвоїли собі цю ілюстрацію

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив докази крадіжки обкладинки польського часопису WPROST, присвяченої нашим військовим.

Так, тижневик Wprost мав обкладинку, на якій українські захисники забезпечують спокій родинам перед новорічними святами. Журналісти розповіли про злочини російських військових в Україні та непросте українське Різдво.

Однак російські пропагандисти поцупили обкладинку та опублікували на своїх ресурсах. Ще й насмілились "втулити" туди свою віршовану "творчість" на підтримку армії загарбників.

Осипов опублікував картинку, присвячену Україні / Скриншот з соцмереж

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