Крадуть гроші, шантажують, доводять людей до голоду, – Зеленський про поведінку росіян на Півдні
Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту ввести нові санкції проти банківської та фінансової систем Росії. Такою має бути реакція на жахливі вчинки окупантів на Півдні України.
Про це Зеленський розповів у своєму нічному відеозверненні, передає 24 канал.
Важливо Завершився 53 день війни, і стільки ж дехто відповідає на наші запити про зброю, – Зеленський
Росіяни доводять людей до голоду на Півдні України
Окупанти просто жахливо поводяться з мирним населенням у Херсонській та Запорізькій областях. Там викрадають посадовців та буквально всіх, кого вважають помітними в житті громад. Вони будують катівні, шантажують вчителів, викрадають гроші та гуманітарну допомогу. Як наслідок – людей банально доводять до голоду.
Так російські загарбники намагаються підпорядкувати собі ці території, а ще й ввести там рубльову зону.
Зеленський вимагає санкцій від міжнародної спільноти у відповідь. Зокрема, проти банківської та фінансової систем Росії. Окрім цього, необхідне ембарго на постачання енергоносіїв. Адже окупанти буквально шантажують ними західні суспільства.
Президент просить чинити спротив
Зеленський подякував усім, і військовим, і цивільним, які борються проти росіян на Півдні України. Так їм значно важче взяти під контроль територію.
Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську, – наголосив Володимир Зеленський.
Додамо, за словами президента, росіяни хочуть просто добити та знищити увесь Донбас.
Нічне звернення Володимира Зеленського за 17 квітня: дивіться відео