Росія перевела економіку на воєнні рейки, – Буданов сказав, коли ворогу стане болісно через це

Росії вдалося перевести свою економіку на воєнні рейки. Водночас це відбулося не безболісно для суспільства країни-агресорки.

Згодом окупанти почнуть відчувати болісні наслідки цих подій в економіці. Про це в інтерв'ю Сергію Жадану у "Радіо Хартія" розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України – Кирило Буданов, передає 24 Канал.

До теми Фінансовий мотив роботи агентури в Росії – номер один, – Буданов

Що сказав Буданов про воєнну економіку Росії

Глава ГУР наголосив, що у війні Україна воює не тільки за свій кошт. А от Росія веде воєнні дії суто за свої гроші, і має втрати, які підраховує дуже серйозно.

За словами Буданова, перехід економіки країни-агресорки на воєнні рейки відбувся не безболісно. Генерал визнав, що певним чином їм вдалося це зробити. Проте знову ж тут аспект подієвості вмикається.

У тебе є певна кількість ресурсів, вона може збільшитися на якусь величину, якщо в тебе нічого не відбувається. Але якщо в тебе війна, то це завжди мінус,

– наголосив очільник української розвідки.

Буданов також спрогнозував, коли російська економіка насправді болісно почне відчувати всі події з санкціями та обмеженнями.

"За нашими розрахунками, відчуття прийде влітку 2025 року. Це не крах, але це той період, коли збитки фінансово-економічні, перш за все, вони будуть мати серйозний вплив", – пояснив генерал.

Водночас він підкреслив, що це не поставить Росію на коліна, на жаль, в той період. Але у Кремлі вже почнуть набагато більше замислюватися, які наступні кроки у війні їм робити. Окремо Кирило Буданов зауважив, що він не вірить у "хлібні бунти" у країні-агресорці.