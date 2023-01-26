Росію накриє лавина, – Данілов спрогнозував наростання обурення через мобілізацію

У порівнянні із початком війни у Росії значно погіршилося налаштування суспільства проти влади. Невдоволення росіян може призвести до відокремлення окремих її територій.

Про це 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, мобілізація – це ще один яскравий приклад залякування народу.

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Мобілізація – свідчення залякування росіян

Олексій Данілов пояснив, що, будуючи оборонні споруди, встановлюючи ППО на дахи адмінбудівель, російська влада намагається залякати людей. Їм насаджують, що треба захищати рідну країну, а для цього потрібна мобілізація.

"Це суто для внутрішнього використання", – наголосив він.

За його словами, у такий спосіб Росія хоче "підняти" людей.

"Вони чомусь пруться на нашу територію і вважають, що у такий спосіб захищають нашу країну. Трошки дивні люди", – наголосив він.

На думку Олексія Данілова, саме це і провокуватиме обурення серед людей, яке тільки посилюватиметься з часом.

Це потім буде лавина, яка накриє Росію. І почнеться все з Кавказу – це будуть перші країни вільні від російської окупації,

– підкреслив він.

Це дасть змогу виокремитися країнам, які не мають жодного відношення до Росії та наразі перебувають під її тиском.

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Росія на межі краху

Секретар Ради національної безпеки та оборони зауважив, що Росія вдається до старої тактики – використання провокацій.

"Те, що вони на сьогодні не заміняють так зване СВО на війну, тобто не називають речі своїми іменами, це свідчить про те, що в них вкрай складна ситуація", – пояснив він.

За словами Данілова, наприкінці березня прогнозувалося, вже в листопаді суспільство в Росії почне в якийсь спосіб “коливатися”. Втім похибка складає лише один місяць. Тож наразі процес запущений.

Вони просто лякаються, по-перше, називати війну війною. По-друге, вони лякаються на сьогодні публічно оголошувати про мобілізацію,

– зосередив увагу він.

До того ж росіяни втратили запал та піднесення, якими були одержимі на початку війни.

"І з кожним днем стає все гірше й гірше", – розповів він.

Данілов повідомив, що найгірша ситуація в Москві та Санкт-Петербурзі.

"Тут я можу сказати, що у двох цих містах набагато гірше, ніж на решті територій Росії. У них починаються протести", – додав він.

Проте українцям треба триматися, тому що очікується "потужна хвиля з Росії". Коли Україна встоїть перед нею, то потім точно все буде гаразд.

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