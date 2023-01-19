У Кремлі вже обговорюють "війну на території Росії", – Подоляк

Українцям нічого не доведеться вигадувати, щоб прибрати Росію, тому що вона це зробить самостійно. Це відбудеться в межах закономірного історичного процесу.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, що найгірші часи в Росії лише попереду.

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Чому Росія буде знищена

Михайло Подоляк розказав, що на порядку денному в росіян тема війни, яка вже "перейшла на їхню територію".

"Безумовно, ми не атакуємо нікого – це Росія сама себе атакує", – наголосив він.

На його думку, Росія самознищиться, бо це нормальний історичний процес, коли держава не відповідає цивілізаційним нормам.

Історичний час для смерті Росії у такому вигляді прийшов – хоче вона цього чи ні. Це об’єктивний історичний процес,

– наголосив радник голови ОП.

За його словами, Україна просто певною мірою пришвидшила цю подію.

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Що не так в Росії

Росіян вже давно хвилювала низка проблем.

У них цей гній набухав, з яким вони жили: ненависть до світу, правил життя в цьому світі, прогресу технологічного і гуманістичного. Вони ненавиділи це все. І сьогодні воно прорвало, на жаль, на Україну, але ми свою роботу виконали,

– додав він.

Михайло Подоляк розповів, що низка подій ще більше пришвидшить в самій Росії відчуття війни як такої.

"Тут ще будуть додаткові мобілізації, конфлікти, ампутанти, які вийдуть з лікарень, як після Другої світової війни, і заполонять практично всі центральні міста Росії", – прокоментував він.

За його словами, Росія буквально викидає своїх людей. Вони, залишаючись без кінцівок, не зможуть отримати будь-якої допомоги від держави.

Це ж філософія Росії. Ви маєте стояти на колінах або канючити гроші,

– пояснив він.

Подоляк наголосив, що через це Росія стане суттєво знервованою країною з низьким рівнем моральності, що і сприятиме її самознищенню.

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