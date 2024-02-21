Росія обстріляла Краматорськ: відомо про 6 постраждалих, під завалами може бути ще одна людина

Російська армія ввечері 20 лютого цинічно обстріляла Краматорськ у Донецькій області. Кількість постраждалих у місті збільшилася до шести осіб.

Наразі на місці подій ще продовжують пошуково-рятувальні роботи, тому кількість травмованих осіб може збільшитися. Ворог вчергове вгатив по Краматорську за допомогою ракети.

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Кількість постраждалих у Краматорську після удару збільшилася

У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що 20 лютого близько 20 години війська Росії здійснили ракетний обстріл Краматорська. Засоби ураження поцілили по житловому району міста.

Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень чотири співробітниці комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях,

– наголосили правоохоронці.

Також зазнали травм 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю. До того ж під завалами будівлі може перебувати ще одна людина.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", – наголосили прокурори.

У прокуратурі також запевнили, що прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії. Тип озброєння, котрий армія окупантів використала проти мирного населення, ще встановлюють.

У Донецькій ОВА розповідали про обстріл Краматорська

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповідав, що Краматорськ знову перебував під ворожим вогнем.

Сьогодні близько 20 години в місті пролунали два вибухи – росіяни поцілили у промзону та житлову забудову,

– зазначив він.



Росія обстріляла Краматорськ 20 лютого / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

Окрім поранених, було відомо про численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлювали. Наостанок Філашкін вкотре звернувся до всіх жителів області, щоб евакуювалися своєчасно та берегли себе.

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