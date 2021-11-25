У Краматорську грабіжник викликав поліцейських, щоб уточнити, чи він у розшуку
У поліцію Краматорська 23 листопада зателефонував чоловік і попросив про консультацію. Згодом поліцейські виявили, що він перебуває в розшуку за грабіжництво.
При зустрічі виявилось, що чоловік був п'яним. Патрульних він попросив перевірити, чи його не розшукують.
До теми У Дніпрі чоловіки вкрали 17 пачок підгузок: їх "здав" пильний таксист
Перевіривши бази, які є у доступі правоохоронців, виявилось, що 41-річного місцевого мешканця дійсно активно розшукує Краматорський РУ поліції за неодноразові крадіжки,
– йдеться у повідомленні патрульних.
Наразі правоохоронці з'ясовують ситуацію, а грабіжника відвезли до Краматорського відділу поліції.
Кумедні історії з грабіжниками
- В Ужгороді озброєний грабіжник зайшов на кухню й побачив господаря, який завчасно повернувся з роботи. 32-річний чоловік раніше був засуджений за майнові злочини.
- Жінка на Черкащині виявила у своєму будинку грабіжника, який заснув прямо на місці злочину. Біля нього лежала книга зі саморозвитку.
- 34-річний одесит за один вечір двічі став жертвою грабіжників. Спочатку чоловіка обікрала молода жінка, а згодом він постраждав від рук іноземця.
- В Одесі 45-річна жінка виявила у своїй квартирі грабіжника. Він пробрався у помешкання, але нічого не вкрав, бо заснув на дивані. Коли п'яний чоловік прокинувся, то не планував звідти йти, тому господиня викликала поліцію.
Повний допис Патрульної поліції Краматорська і Слов'янська:
У Краматорську чоловік у розшуку сам на себе викликав патрульних.
23 листопада до поліції надійшло звернення інформаційного характеру. На лінію 102 громадянин повідомив, що він потребує консультації.
Прибувши за місцем виклику, патрульні зустрілися з заявником. Чоловік був напідпитку та попросив перевірити, чи перебуває він у розшуку.
За наявними у поліцейських базами патрульні встановили, що 41-річний місцевий мешканець дійсно перебуває в активному розшуку Краматорським РУ поліції за неодноразові крадіжки.
Тож для з’ясування усіх обставин події чоловіка доставили до Краматорського РУ поліції.