У Краматорську розбирають завали зруйнованої росіянами школи: там можуть бути люди
Росіяни напередодні обстріляли Краматорськ. Вони зруйнували будівлю однієї зі шкіл міста. Під завалами шукають людей.
Зранку краматорські рятувальники прибули на місце. Вони розбирають завали.
До теми росіяни вдарили по Краматорську й Бахмуту, а в Торецьку ракета прилетіла на подвір'я
Там можуть бути люди
Так, внаслідок обстрілу зруйновано середню 3-поверхову школу. У ДСНС наголосили, що під завалами можуть перебувати люди.
Обстріли Донеччини
- Окупанти потужно обстрілюють Донеччину. Зокрема, вгатили по Краматорську та Бахмуту. У Торецьку ракета влучила у подвір'я. Крім школи, у Краматорську пошкоджено 2 машинобудівні заводи.
- У Бахмуті снаряди прилетіли у Центральний ринок. Загорілись декілька торговельних контейнерів на загальній площі 100 квадратних метрів. Інформацію про загиблих і постраждалих уточнюють.
Глава Донецької ОВА Павло Криленко закликає людей евакуюватися, адже перебувати і області стає щоразу небезпечніше. росія обстрілює цивільну інфраструктуру та вбиває мирних жителів.
Лише за 20 липня окупанти вбили 1 чоловіка у Костянтинівці та ще 5 людей поранили. Від початку повномасштабного вторгнення загинули 632 цивільних, поранень зазнали – 1631. При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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