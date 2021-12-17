У Краматорську сталася пожежа в лікарні: згоріло 10 швидких

На території Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську сталася пожежа. Внаслідок інциденту пошкоджено 10 одиниць автотранспорту.

У Національній поліції повідомиили, що загоряння сталося в п'ятницю, 17 грудня, близько 09:00 ранку.

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Всіх працівників станції було евакуйовано. Попередньо встановлено, що внаслідок пожежі пошкоджено 10 автомобілів швидкої допомоги,

– зазначили правоохоронці.

Наразі встановлюються причини пожежі. Після офіційних висновків їй нададуть правову кваліфікацію.

Пожежі в Україні: останні новини

У Києві вранці 16 грудня прямо на дорозі загорілася маршрутка Ірпінь – Київ, транспортний засіб згорів дотла. Внаслідок інциденту постраждалих і трамованих не було.

Увечері 10 грудня в Чернівцях виникла пожежа у житловому будинку – горіло на сходовій клітці, яка веде до підвалу. В будівлі рятувальники знайшли тіла двох людей.

Пожежа сталася у Солом'янському районі Києва вдень 10 грудня. Рятувальники майже годину намагалися локалізувати загоряння складів, де зберігали косметику.

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