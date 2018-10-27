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      Краса – це прийняття себе: Шарліз Терон знялася у фільмі Dior

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      Шарліз Терон в рекламі J'adore the New Absolu від Dior
      Шарліз Терон в рекламі J'adore the New Absolu від Dior

      Голлівудська кіноактриса Шарліз Терон знялася в головній ролі в рекламі нового аромату J'adore Absolu для французького бренду Dior. Ставши обличчям аромату, зірка розповіла про своє розуміння краси і віку жінки.

      Про це Терон зізналася в інтерв'ю виданню Harper's Bazaar UK.

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      З віком я зрозуміла, що краса – це не те, що я бачила в рекламних кампаніях, коли мені було 15. Це не один типаж, не один образ, не один колір шкіри. Це дуже цікаве і різноманітне поняття,
      – розповіла зірка.

      Шарліз виросла у Південній Африці, де присутня суміш різних культур. За словами акторки, коли вона йшла вулицею, відчувала себе в меншості.

      "Це дало мені усвідомлення того, що я є частиною чогось більшого. Подорожі та зустрічі з людьми, які відрізняються від тих, з ким я росла, теж зіграли свою роль. Думаю, цей досвід допоміг мені усвідомити, що ми всі не можемо бути однаковими", – наголосила вона.

      шарліз терон
      Шарліз Терон в рекламі J'adore the New Absolu від Dior

      Шарліз Терон не погоджується, що старіння – це "щось погане і треба уникати цього слова".

      "Суспільство досі відноситься з жінкам так, ніби після 40 вони здатні тільки займатися садівництвом... Але я не думаю, що до цього потрібно ставитися таким чином", – зазначила акторка.


      Шарліз Терон в рекламі J'adore the New Absolu від Dior

      За словами 43 річної акторки, кожна жінка повинна стати такою, якою вона хоче бути.

      Якщо хтось хоче фарбуватися, нехай, якщо хтось хоче зробити м'язи обличчя нерухомими, вона також може зробити це. Однак найбільше у будь-якому віці мені хочеться бути самою собою, і розуміти, що я досить хороша, щоб називатися найкрасивішою. Віку не варто соромитися. Нам всім потрібен шанс прийняти себе, тому що в цьому і полягає краса,
      – заявила Терон.

      Дивіться відео: Шарліз Терон в рекламі J'adore the New Absolu від Dior

       

      Теги: LifeStyle Кіно Шарліз Терон Мода
      Джерело: 24 канал
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