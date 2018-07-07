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Краса і вишуканість: з'явились ексклюзивні фото з весілля зірки "Зоряних війн"

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Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились 1 липня
Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились 1 липня / www.vanityfair.com

Минулими вихідними британська кіноактриса Фелісіті Джонс одружилась на режисерові Чарльзу Гарду в англійському замку Саделі в графстві Глостершир. Церемонія весілля відбулась 1 липня, однак нові фото з'явились лише зараз.

Імените видання Vanity Fair показало ексклюзивні кадри з вишуканого і сімейного весілля зірки фільму "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія" та 45-річного режисера. На весіллі були присутні найближчі родичі та друзі пари, а також колеги зі знімальних майданчиків Фелісіті – Едді Редмейн і Том Хенкс.

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Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились

34-річна наречена Джонс одягнула на весільну церемонію скромну та ніжну сукню білого кольору з довгими рукавами та фату, а наречений Чарльз приміряв святковий костюм з фіалковою краваткою.


Неймовірна Фелісіті Джонс


Фелісіті Джонс

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Ескіз весільної сукні Фелісіті Джонс

Варто нагадати, що Фелісіті і Чарльз зустрічались протягом трьох років і в травні минулого року чоловік зробив Джонс пропозицію одруження. Раніше в актриси були стосунки зі скульптором Едом Форніелесом, з яким вона прожила в цивільному шлюбі близько 10 років. Для обох молодят це була перша церемонія одруження.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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