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Краса по-королівськи: косметичний бренд випустив помади в честь Єлизавети II і Кейт Міддлтон

21:07, сьогодні 927 Читать новость на русском
Єлизавета II і Кейт Міддлтон
Єлизавета II і Кейт Міддлтон / www.gettyimages.in

Британська марка Charlotte Tilbury вирішила створити пару нових відтінків помади, які мають уособлювати герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон і королеву Єлизавету II.

Автором ідеї стала британський візажист і засновниця однойменного б'юті-бренду Шарлотта Тілбері, яка створила бездоганну матову помаду K.i.s.s.i.n.g. За її словами, саме бездоганний стиль двох членів королівської сім'ї надихнув її на створення нових відтінків.

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Перша рожева помада отримала назву The Duchess ("Герцогиня"), друга, червона, – Legendary Queen ("Легендарна королева"). Одна помада коштує 34 долари, а ціна за набір складе 85 доларів. Придбати продукцію вже можна на офіційному сайті.


Помада The Duchess

Помада Legendary Queen


Набір

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Краса Кейт Міддлтон Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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