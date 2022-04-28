Краще напряму, – Байден закликав українських біженців не їхати через південний кордон

США, як і багато інших країн світу, приймають українців, які змушені залишити свої домівки через російську агресію. Для того, щоб потрапити до Штатів, не потрібно їхати на південний кордон.

Таку заяву зробив очільник США Джо Байден під час свого звернення щодо України, передає 24 канал.

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Байден закликав українських біженців не їхати на південний кордон, щоб потрапити до США.

Зараз є чіткі алгоритми того, як українці можуть переїхати з Європи до США. Для цього не потрібно їхати на південний кордон. Їдьте напряму,

– наголосив американський лідер.

У США розробили спеціальну програму, яка покликана допомогти українським біженцям. Вашингтон вважає, що вона зможе полегшити процедуру реєстрації українських біженців у країні. Раніше Байден заявив, що програма буде спрощеною.

"І вона свідчитиме про те, що США поважають своє зобов'язання піти назустріч українському народу, і що їм не доведеться перетинати кордон на півдні", – сказав президент США.

Як українцям потрапити до США

Як пише видання DW, з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого понад 15 тисяч українських біженців опинилися у США.

Більшість з них потрапила до країни через кордон з Мексикою, який відомий нелегальними маршрутами потрапляння до США.

З 25 квітня міграційна служба США не пропускатиме біженців через мексиканський кордон, окрім виняткових випадків.

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