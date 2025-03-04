"Кращі дні попереду": сенатор-республіканець Грем відреагував на заяву Зеленського

У вівторок, 4 березня, Володимир Зеленський опублікував заяву, у якій повідомив про готовність сісти за стіл переговорів. Республіканець Ліндсі Грем відреагував вичерпно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Ліндсі Грема у соцмережі Х.

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Як Грем відреагував на допис президента

Так, сенатор-республіканець Ліндсі Грем зробив репост допису президента України, зазначивши, що "кращі дні попереду".

У своєму дописі Володимир Зеленський вказав, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Президент зазначив, що його команда готова працювати під сильним лідерством Трампа.



Окрім цього, Зеленський визнав, що зустріч у Білому домі "пройшла не так, як передбачалося". За словами президента, йому прикро, що так сталося.

Зауважимо, що після сварки у Білому домі Грем засудив Володимира Зеленського. Він казав, що той повинен піти з посади президента або прислати когось, з ким "можна вести справи". Або ж, за словами республіканця, лідер держави "мусить змінитися".

Окрім того, сенатор висловив думку, що народ США також вважає те, як Зеленський опонував Трампу, "за межами".

Володимир Зеленський відреагував на ці заклики, зазначивши, що рішення про його відставку може ухвалити тільки народ України. Президент підкреслив, що для того, аби сенатор міг право говорити, хто має бути лідером України, кому йти у відставку чи ні, він готовий надати йому українське громадянство.