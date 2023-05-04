"ППО більше немає": росіяни істерять через вибух на нафтобазі в Краснодарському краї
4 травня 2023, 09:52Читать новость на русском
У громадян держави-агресорки знову істерика. Цього разу росіяни скаржаться через вибух на нафтобазі в Краснодарському краї.
Цієї ночі потужний вибух прогримів на Ільському нафтопереробному заводі. Реакції росіян зібрав 24 Канал.
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Бурхлива реакція росіян на вибух
За старою-доброю традицією росіяни обурилися, що їхня "славнозвісна" хвалена ППО вкотре не спрацювала. Також як завжди почали вимагати "відплати", зокрема, ударів по українських містах та навіть застосування ядерки.
Громадяни держави-агресорки в істериці писали:
- "ППО більше немає?",
- "Треба завдавати удари ФАБами по Києву, ФАБами",
- "Коли вже Україну і Захід анігілюють термоядерними ударами?",
- "Та ро**біть вже цих хо**ів. Народ готовий до ядерної атаки",
- "Ще одна червона лінія, або вже бордова чи що",
- "Потрібно терміново бойових орлів запускати. Тепер тільки на них надія у боротьбі з дронами",
- "Хвалену російську ППО жодна країна брати більше не буде. Краще дорожче, але Patriot та IRIS-T",
- "Знову? Та за що нас так?",
- "Це ж під Краснодаром. Звідки їх запускали-то?!",
- "Цього разу пощастило, але "прожарка" нафтобаз ще довго буде тривати",
- "А перд*ки ще довго гасити доведеться" тощо.
Маленька частинка істерики росіян через нічну бавовну / Скриншоти з соцмереж
Що цьому передувало
- Вночі 4 травня російські пропагандисти заявили про нібито "атаку безпілотників". На Ільському нафтопереробному заводі спалахнула сильна пожежа.
- Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що пітверджено загоряння резервуарів із нафтопродуктами у Сіверському районі.
- Станом на 04:35 на місці вибуху працювали 48 пожежників та 16 одиниць техніки. Вже традиційно росіяни заволали, нібито "патєрь нєт".
- За даними росЗМІ, пожежа охопила 400 метрів квадратних. О пів на 6 ранку її нібито ліквідували.