Де розташована Красногорівка, з якої наші воїни вибили росіян: показуємо на карті

Російська армія не втрачає марних сподівань вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, окупанти намагалися захопити з південного сходу – тобто з боку Мар'їнки – Красногорівку.

У середу ввечері, 28 лютого, у Третій штурмовій бригаді повідомили, що вибили окупантів з цього населеного пункту на Донеччині. Водночас 24 Канал показує на карті, де розташоване місто.

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Красногорівка на мапі: звідки відходив ворог

Невелике місто Красногорівка, площею у близько 11 квадратних кілометрів, є частиною Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області. У Генштабі зазначали, що це Новопавлівський напрямок.

Де розташоване місто Красногорівка: дивіться на карті від DeepState

У зведенні від ЗСУ за 28 лютого йдеться, що Сили оборони продовжували стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та інших міст в цьому районі, де ворог завдяки підтримці авіації 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Напередодні сили армії Росії накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога,

– написали у Третій штурмовій бригаді.

Там додали, що в операції брали учать саме бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів. Вони знищили окупантів, у будинках, у яких вони зайняли позиції. Від здачі в полону загарбники відмовились, хоча така опція них була.

Як зрозуміло з карти бойових дій, атакували росіяни Красногорівку з боку Мар'їнки. Це місто вони остаточно захопили 26 грудня 2023 року.



Звідки окупанти намагалися заходити в Красногорівку / Скриншот 24 Каналу з DeepState

Разом з тим в 3-й ОШБр заявляли, що російські військові після заходу в Красногорівку за короткий проміжок часу встигли підготуватися до тривалої оборони. Загарбники намагалися чинити спротив, тому бої були важкими, але українські штурмові групи завдали їм невідворотних втрат.

Станом на зараз (вечір 28 лютого – 24 Канал) Красногорівка знаходиться під контролем українських військ,

– наголошують українські військові.

Близько 100 російських солдатів внаслідок відповідної операції наших штурмовиків були ліквідовані та поранені.

Нещодавно в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія перехопила стратегічну ініціативу на полі бою. Зі слів аналітиків зрозуміло, що ворог не збирається припиняти атак найближчим часом та робитиме усе можливе, аби просунутись вперед.

Водночас Сили оборони продовжують відбивати атаки. Важливо, що їхня успішність залежить напряму від об'ємів озброєння, що нам передають партнери. Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що 50% зброї від Заходу приїжджає невчасно.