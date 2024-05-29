Росія вдарила по Краснопіллю: є загиблі та поранені мирні люди

Російські окупанти обстріляли селище Краснопілля Сумської області. Вороги вбили та поранили людей.

Виконувач обов'язків голови Краснопільської громади Ірина Юхта розповіла, що росіяни атакували регіон вранці 29 травня. Тоді ж очільник Сумської міської військової адміністрації заявив, що над регіоном збили ворожу ракету.

Дивіться також На які дії росіянам вистачить ресурсу: що відбувається у районі Харківщини

Що відомо про обстріл Краснопілля

Ірина Юхта розповіла, що вранці 29 травня росіяни вдарили по центру Краснопілля. Атакували вороги між адміністративною будівлею та будинком культури.

Попередньо відомо про двох загиблих цивільних. Також є поранені люди,

– повідомила посадовиця.

Також вороги обстріляли Сумську область вночі проти 29 травня. У Сумській ОВА заявили, що вороги здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 1 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська та Конотопська громади,

– заявила влада.

За їхніми даними, Шалигинську громаду ворог обстріляв зі стрілецької зброї, Конотопська була під ракетним обстрілом, там також чули вибух.

Росія атакувала Чернігівщину

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що Росія продовжує обстріли прикордоння. Адже 29 травня вороги обстріляли прикордонну Семенівську громаду Новгород-Сіверського району.

Внаслідок російського мінометного обстрілу 48-річний місцевий мешканець зазнав тяжких травм. Адже уламок боєприпасу пробив стіну будинку і влучив йому у голову. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні,

– заявили в МВС.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родинам загиблих від рук російських загарбників.

Наслідки обстрілу на Чернігівщині

Цинічна атака росіян по Україні