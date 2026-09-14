"Максимально шкодить іміджу України": Буданов відреагував на ситуацію з Кравченком

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував ситуацію навколо генерального прокурора Руслана Кравченка. Він заявив, що ситуація негативно впливає на репутацію України.

Про це пише "Українська Правда".

Що сказав Кравченко?

Він вважає, що останні події, зокрема підозри представникам антикорупційних органів та виїзд генпрокурора за кордон, негативно впливають на репутацію України.

Буданов наголосив, що це шкодить іміджу України на міжнародній арені.

Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі,

– заявив він.

Нагадаємо, ситуація навколо генерального прокурора Руслана Кравченка загострилася після його заяв про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він стверджував, що підписав відповідну підозру, а також повідомив про підозру особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка.

Генпрокурор також заявляв, що раніше президент Володимир Зеленський нібито стримував його від таких дій. Водночас НАБУ і САП назвали ці заяви продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. У бюро наголосили, що станом на момент заяви Кравченка жодної підозри Семену Кривоносу офіційно не вручали.

Також НАБУ заперечило інформацію про нібито вилучення кримінальних проваджень, про які говорив генпрокурор. У відомстві не вимагають жодної "недоторканності" для своїх працівників чи інших осіб.

Зеленський зі свого боку закликав Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення Кравченка з посади. Президент заявив, що для генпрокурора є лише один шлях – звільнення, а звинувачення у політичному тиску назвав позицією самого Кравченка.