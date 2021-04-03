Кравчук пояснив, чому Путін, Макрон і Меркель говорили без Зеленського

Леонід Кравчук відреагував на те, що очільники Росії, Франції та Німеччини провели розмову без Президента України Володимира Зеленського. Політик заявив, що ставиться до цього спокійно.

Чому політики говорили без Зеленського

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та російський лідер Володимир Путін говорили без Зеленського, оскільки питання України не було на порядку денному. Про це заявив лідер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

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Я не вважаю це причиною для невдоволення. Тому що Путін, Меркель та Макрон обговорювали питання не лише України. Вони порушили питання України, однак його не було на порядку денному,

– пояснив Кравчук.

Він додав, що про невдоволення можна було б говорити тоді, коли б питання Донбасу було на порядку денному. "Однак цього не було. Тому я ставлюся спокійно", – сказав політик.

Що відомо про розмову президентів