Сподівань нема, але треба терпіти, – Кравчук про мінський формат

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що сподівань на ефективність мінських переговорів у нього немає. Водночас Україна не може просто так взяти і вийти з них.

Леонід Кравчук заявив, що розуміє "недолугість" мінського формату переговорів. За його словами, останніми роками він не приносить результатів, хоча свого часу спинив російську агресію.

До слова Перенесення місця засідань ТКГ дозволить змінити формат переговорів, – Кравчук

Навіщо Україні участь в ТКГ

Хоч за останні роки переговори у ТКГ не мали надрезультатів, припиняти їх зараз Україна не може. Зокрема для того, щоб не позбутися підтримки міжнародної спільноти. Мінський формат

Світ, коли розпочиналася агресія, подивився на Україну як на жертву. І це був початок походу проти нашої країни, треба було якось зупинити агресора. І ось ця ТКГ, з помилками, без бачення перспективи й кроків, які потрібно робити протягом якогось часу, все ж таки стала перепоною для широкої агресії,

– сказав Кравчук.

Якщо українська делегація у Тристоронній контактній групі зараз відмовиться від переговорів, то нашу державу звинуватять у тому, що вона нібито розвалила процес, який ще має перспективу.

Широкомасштабну агресію Росії вдалося зупинити зокрема завдяки існуванню мінського формату. Кравчук додав, що до цього були причетні також Німеччина й Франція. Адже це було "під прожектором" фактично цивілізованого світу.

Мінський формат планують змінити: що про це говорили раніше