Кравчук про повернення ядерного статусу Україні: такої позиції не існує

Питання повернення ядерного статусу Україні нема на порядку денному. На думку голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, наразі інші позиції зовнішньополітичного курсу є набагато важливіші.

Про це Кравчук повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Голова делегації в Тристоронній контактній групі наголосив, що визначення зовнішньополітичного курсу країни – дуже чітке.

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Позиції про повернення ядерного статусу не існує, – Кравчук

У ньому (курсі – 24 канал) немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі. Це єдність Європи. А позиції про відновлення ядерного статусу не існує,

– пояснив Кравчук.

Дещо іншу позицію в інтерв'ю німецькому радіо озвучив посол України в Німеччини Андрій Мельник. Він назвав дуже небезпечною ситуацію, що виникла поблизу українського кордону.

Посол в Німеччині висловив іншу думку

На думку дипломата, Захід повинен надати Україні озброєння та приєднати країну до НАТО. В іншому випадку, вважає Мельник, Києву доведеться думати про те, як озброюватись і, можливо, навіть підняти питання відновлення ядерного статусу.

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Що говорив президент Зеленський про відновлення ядерного статусу? На думку президента Володимира Зеленського, повертати ядерний статус України – неправильно. На думку президента Володимира Зеленського, повертати ядерний статус України – неправильно. Глава держави вважає , що потрібно дотримуватись демократичних цінностей. Проте Зеленський наголосив, що якби Україна була ядерною державою, російського вторгнення у 2014 році не відбулось би.