Кравчук про повернення ядерного статусу Україні: такої позиції не існує

Читать новость на русском

Питання повернення ядерного статусу Україні нема на порядку денному. На думку голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, наразі інші позиції зовнішньополітичного курсу є набагато важливіші.

Джерело:

24 канал

Про це Кравчук повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Голова делегації в Тристоронній контактній групі наголосив, що визначення зовнішньополітичного курсу країни – дуже чітке.

Актуально Так думають мільйони, – Кравчук про свої слова, що в окупантів "стрілятиме до останнього"

Позиції про повернення ядерного статусу не існує, – Кравчук

У ньому (курсі – 24 канал) немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі. Це єдність Європи. А позиції про відновлення ядерного статусу не існує,
– пояснив Кравчук.

Дещо іншу позицію в інтерв'ю німецькому радіо озвучив посол України в Німеччини Андрій Мельник. Він назвав дуже небезпечною ситуацію, що виникла поблизу українського кордону.

Посол в Німеччині висловив іншу думку

На думку дипломата, Захід повинен надати Україні озброєння та приєднати країну до НАТО. В іншому випадку, вважає Мельник, Києву доведеться думати про те, як озброюватись і, можливо, навіть підняти питання відновлення ядерного статусу.

Більше тут Посол у Німеччині вважає, що Україні слід думати про ядерний статус, якщо не потрапить у НАТО

Важливо! Країни-члени НАТО висловили стурбованість щодо ситуації російськими військами біля українського кордону. Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен про підтримку заявили близько 30 держав.

Що говорив президент Зеленський про відновлення ядерного статусу?

На думку президента Володимира Зеленського, повертати ядерний статус України – неправильно. Глава держави вважає, що потрібно дотримуватись демократичних цінностей. Проте Зеленський наголосив, що якби Україна була ядерною державою, російського вторгнення у 2014 році не відбулось би.