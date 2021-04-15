Кравчук про повернення ядерного статусу Україні: такої позиції не існує

Питання повернення ядерного статусу Україні нема на порядку денному. На думку голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, наразі інші позиції зовнішньополітичного курсу є набагато важливіші.
Джерело:24 канал
Про це Кравчук повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Голова делегації в Тристоронній контактній групі наголосив, що визначення зовнішньополітичного курсу країни – дуже чітке.
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Позиції про повернення ядерного статусу не існує, – Кравчук
У ньому (курсі – 24 канал) немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі. Це єдність Європи. А позиції про відновлення ядерного статусу не існує,
– пояснив Кравчук.
Дещо іншу позицію в інтерв'ю німецькому радіо озвучив посол України в Німеччини Андрій Мельник. Він назвав дуже небезпечною ситуацію, що виникла поблизу українського кордону.
Посол в Німеччині висловив іншу думку
На думку дипломата, Захід повинен надати Україні озброєння та приєднати країну до НАТО. В іншому випадку, вважає Мельник, Києву доведеться думати про те, як озброюватись і, можливо, навіть підняти питання відновлення ядерного статусу.
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