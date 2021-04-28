ТКГ не досягла згоди, однак Кравчук таки сподівається на "великоднє перемир'я"

Тристороння контактна група на засіданні 28 квітня не змогла домовитися про тишу на Донбасі. Однак Леонід Кравчук вважає, що шанс встановити "великоднє перемир'я" на фронті все ще є.

Головною темою на засіданні ТКГ стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого є Великодні свята.

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Шанс на перемир'я на Донбасі є

В українській делегації запевнили, що сторони переговорів суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили в загальному вигляді ідею перемир'я на час Великодня.

Є шанс встановити "великоднє перемир'я",

– зазначив Кравчук.

Учасники перемовин погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню.

Що відомо про засідання ТКГ