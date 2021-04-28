ТКГ не досягла згоди, однак Кравчук таки сподівається на "великоднє перемир'я"

Тристороння контактна група на засіданні 28 квітня не змогла домовитися про тишу на Донбасі. Однак Леонід Кравчук вважає, що шанс встановити "великоднє перемир'я" на фронті все ще є.
Джерело:телеграм української делегації у ТКГ
Головною темою на засіданні ТКГ стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого є Великодні свята.
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Шанс на перемир'я на Донбасі є
В українській делегації запевнили, що сторони переговорів суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили в загальному вигляді ідею перемир'я на час Великодня.
Є шанс встановити "великоднє перемир'я",
– зазначив Кравчук.
Учасники перемовин погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню.
Що відомо про засідання ТКГ
- Загалом засідання тривало 5 годин.
- За словами представника української делегації Сергія Гармаша, до переговорів ТКГ приєдналися представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Однак перемовини, на жаль, були безрезультатними через блокування процесу представниками бойовиків.
- Речник української делегації Олексій Арестович заявив, що поки не вдалося узгодити текст документа про введення "великоднього перемир'я", проте сторони погодилися, що консультації щодо цього слід продовжувати.
- Водночас представник Росії у перемовинах Борис Гризлов зазначив, що це Україна нібито заблокувала запропоновані Росією механізми запобігання порушень режиму припинення вогню в Донбасі.
- Наступна зустріч ТКГ запланована на 17 травня.