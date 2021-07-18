Ідеологію ми не змінювали, – Кравчук відреагувала на слова Арахамії про Компартію Китаю

Давид Арахамія вважає, що принципи правлячих партій України та Китаю багато в чому збігаються. Втім у "Слузі народу" заперечили зміну ідеології їхньої політсили.

Мовляв, президентська партія і досі залишається центристською. Про це розповіла заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі програми "Перехресний допит" на 24 каналі.

До теми Арахамія заявив, що "Слузі народу" треба переймати досвід Компартії Китаю

"Я розумію, що Давид – ньюзмейкер №1 у нашій фракції. Все, що він скаже, навіть про прогноз погоди, перетвориться у новину. Але ні, ідеологію ми не змінювали", – зауважила вона.

І додала, Арахамія звернув увагу на 2 речі, порівнюючи "Слугу народу" і Комуністичну партію Китаю. У них обох девізом є служіння народу. А також те, що в провладній політсилі КНР є відділення до найменших населених пунктів.

Крім цього, депутатка пригадала, що в традиційних західних демократіях викликає критику партія президента Туреччини Реджепа Ердогана ("Партія справедливості та розвитку" – 24 канал). Втім там також створюється чимало філіалів.

У них відділення партії – до кварталів. У них квартали будуються навколо мечетей. Чи це погано? Я думаю, що нормально,

– підкреслила вона.

Навіть вигляд карантину в Китаї був іншим, – Кравчук Арахамія також відзначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю. Адже там побудували за лічені дні лікарню, що для українців виглядає як справжня фантастика. Кравчук погодилася з такими висловлюваннями глави фракції. За її словами, українці мають витратити кілька місяців для отримання документації на будівництво. Натомість китайці спромоглися побудувати медичну лікарню для COVID-хворих за 2 тижні. "Зрозуміло, що навіть вигляд їхнього карантину був абсолютно іншим. У нас хтось протестував, ФОПи виходили під Кабмін, в Берліні розганяли газом підприємців, а в них просто позакривали під'їзди й ніхто нікуди не вийшов", – зазначила політикиня.

Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео 24 каналу

У "Слузі народу" похвалили Компартію КНР