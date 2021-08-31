Кравчука не буде: Гармаш сказав, чи вплине це на роботу ТКГ

Леонід Кравчук через стан здоров'я найближчим часом не братиме участь у перемовинах Тристоронньої контактної групи. Однак його замінить перший заступник Олексій Резніков, тому робота триватиме.

Про це в ефірі 24 каналу сказав представник України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. За його словами, відсутність Кравчука не може стати причиною для зриву перемовин.

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"Переговори будуть без голови, але його замінить віцепрем'єр Резніков. Я вважаю, що це технічне питання, воно не є суттєвим і не впливає на роботу делегації", – запевнив Гармаш.

Він нагадав, що схожа ситуація була влітку 2020 року. Тоді делегація досить довго працювала без тодішнього керівника Леоніда Кучми. Він не брав участь у роботі приблизно 4 місяці, але перемовини тривали.

Вони (росіяни – 24 канал) можуть блокувати роботу ТКГ, якщо їм це вигідно. Однак відсутність або присутність когось не дає їм таких підстав,

– наголосив Гармаш.

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