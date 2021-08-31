Кравчука не буде: Гармаш сказав, чи вплине це на роботу ТКГ

31 серпня 2021 , 13:22
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Джерело:

24 канал

Леонід Кравчук через стан здоров'я найближчим часом не братиме участь у перемовинах Тристоронньої контактної групи. Однак його замінить перший заступник Олексій Резніков, тому робота триватиме.

Про це в ефірі 24 каналу сказав представник України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. За його словами, відсутність Кравчука не може стати причиною для зриву перемовин.

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"Переговори будуть без голови, але його замінить віцепрем'єр Резніков. Я вважаю, що це технічне питання, воно не є суттєвим і не впливає на роботу делегації", – запевнив Гармаш.

Він нагадав, що схожа ситуація була влітку 2020 року. Тоді делегація досить довго працювала без тодішнього керівника Леоніда Кучми. Він не брав участь у роботі приблизно 4 місяці, але перемовини тривали.

Вони (росіяни – 24 канал) можуть блокувати роботу ТКГ, якщо їм це вигідно. Однак відсутність або присутність когось не дає їм таких підстав,
– наголосив Гармаш.

Гармаш сказав, як працюватиме ТКГ без Кравчука: дивіться відео

Стан здоров'я Кравчука: останні новини

  • Наприкінці червня йому провели операцію на серці.
  • Операцію відбулась у Києві, лікування за кордоном Кравчук не розглядав.
  • Подробиць у ЗМІ майже немає. Родина Кравчука просила медиків не коментувати ситуацію.
  • Додамо, що у 2017 році першому президентові уже робили операцію в Інституті серця.
Автор: Тетяна Пасічник