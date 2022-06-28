Краєв припустив, коли Україна отримає нові гарантії від НАТО

В Мадриді 29 та 30 червня відбудеться саміт НАТО. Там онлайн має виступити і президент України Володимир Зеленський. Чи може Україна отримати гарантії безпеки Альянсу та коли це відбудеться – читайте думку експерта у статті.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, поки що той пакет допомоги, який НАТО готується виділити Україні, доволі скромний у порівнянні з тим, що роблять окремі країни Альянсу.

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Він пояснив, що те, що вирішується у форматі "Рамштайну" та у співпраці з окремими членами НАТО – закриває багато питань.

Тому НАТО і не стане таким собі "хабом військової допомоги", а скоріше "хабом політичної допомоги" та "хабом перспективи",

– сказав Краєв.

Нові гарантії від НАТО для України

За словами експерта, це по суті "сценарій Фінляндії та Швеції", тобто Україна, чи будь-якій країна на період вступу до НАТО, отримує так звані транзитні гарантії.

Вони еквівалентні до тих, що надаються відповідно до п’ятої статті. Відмінність лише в тому, що транзитні гарантії надає не всі НАТО, а окремі країни-члени Альянсу,

– пояснив він.

Краєв наголосив, що у випадку Фінляндії та Швеції – це були США та Великобританія.

"І цього було достатньо, аби Росія відступила. Буквально за два дні вийшов Пєсков і сказав, що ніколи в Росії не було жодних претензій до шведів чи фінів, вони вільні вступати в НАТО", – зазначив він.

Експерт вважає, що, по суті, ми говоримо про аналог статті №5, але поза системою НАТО.

Коли ми зможемо отримати ці гарантії НАТО? На думку Краєва, це станеться, коли Україна остаточно перехилить терези на свою сторону. "Тобто, коли звільнення окупованих територій України стане дійсно перспективою, а не просто планом", – додав він.

На питання ведучого, навіщо тоді нам будуть гарантії НАТО, експерт відповів, що Україна поки не володіє ядерною зброєю, яку має Росія.

"Всі країни НАТО вже давно зрозуміли, що Росія – це мавпа з гранатою. І проблема лише в тому, що ця мавпа вже дістала з гранати чеку. І основне – останнє, чим Росія може злякати Україну – це якраз ядерна зброя", – зауважив експерт.

Краєв запевняє, що ця гарантія НАТО нам потрібне як ядерна парасолька.

Очевидно, що ЗСУ багато в чому боєздатніші, ніж військові більшості країн Альянсу. Але єдине питання, яке нам не дає спокою – це ядерна зброя, тому це та частина гарантії, яка впевнить нас в перемозі та подальшій безпеці,

– додав він.

Саміт НАТО у Мадриді: основне

36-й саміт НАТО, присвячений 40-річчю вступу Іспанії до Альянсу, пройде 29 – 30 червня в Мадриді. На саміті повинні ухвалити нову стратегічну концепцію на наступні 10 років.

Війна Росії проти України буде другою головною темою саміту. Лідери Альянсу ухвалять рішення щодо надання пакета допомоги нашій країні для боротьби з російським вторгненням.

Пакет включатиме постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та паливо.

Напередодні, 26 червня, Столтенберг анонсував багаторазове розширення сил швидкого реагування Альянсу.

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