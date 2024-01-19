Оборонна зона від Росії та Білорусі: країни Балтії підписали у Ризі історичну угоду

Естонія, Латвія та Литва створять балтійську оборонну зону на кордоні з Росією та Білоруссю. Відповідне рішення ухвалили 19 січня у Ризі.

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви провели зустріч у Ризі. Там вони підписали історичну угоду. Вже упродовж найближчих років країни створять на своїх кордонах оборонну зону.

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Деталі про нову оборонну зону

Вона складатиметься з різних оборонних об'єктів. Їхньою метою буде стримування та, якщо буде потреба, захист від військової загрози з боку Білорусі та Росії.

Балтійська оборонна зона – це ретельно продуманий проєкт, необхідність якого випливає із ситуації з безпекою. Війна Росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також об'єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра,

– мовиться у повідомленні.

У міноборони Естонії наголосили, що країни Балтії – один район бойових дій. Тому оборонну зону готуватимуть з Латвією та Литвою. Метою проєкту є зробити усе, аби жителі країн почувалися у безпеці.

Наголошують, що у мирний час на території зони не розміщуватимуть вибухівку. Усі процеси координуватимуть з місцевими громадами.

Окрім того, елементи оборони розмістять по ландшафту. Для цього враховуватимуть результати аналізу противника, а також – навколишнього середовища.